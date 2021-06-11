Созданный белорусами сервис для сна стал победителем премии Apple 11.06.2021, 11:43

Фото: loona.app

Компания Loona появилась в августе 2019 года.

Мировой ИТ-гигант Apple назвал созданный белорусами сервис Loona одним из победителей престижной ежегодной премии Apple Design Awards, пишет сайт «Радыё Свабода».

Apple ежегодно называет победителей премии Apple Design Awards в шести категориях. В этом году одним из двух лауреатов награды за «визуальные эффекты и графику» стала разработанная белорусами мобильная программа Loona.

«Победители в этой категории создали ошеломляющие изображения, умело нарисованные интерфейсы и высококачественную анимацию, состоящие в разнообразном и cвязном сюжете», — говорится в описании категории.

Сервис для сна Loona появился в августе 2019 года. Его разработали белорусские программисты и ИТ-предприниматели Андрей Янчуревич, Дмитрий Дорин, Сергей Гончар и Евгений Невгень. Они известны как создатели успешного сервиса фото - и видеофильтров для селфи MSQRD, купленного в 2016 году Facebook'ом.

Сама команда называет Loona гидом, который «отправляет вас в ночное путешествие». Пользователь выбирает сцену, соответствующую своему настроению «а затем» раскрашивает волшебные лекция» — и расслабляется. Loona представляет собой комбинацию визуального ряда, звуковой атмосферы, взаимодействия с пользователем и истории. Все вместе помогает создать условия для сна. Рейтинг программы в Google Play – 4,4, в App Store – 4,9.

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