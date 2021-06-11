Международная организация труда готовит более строгие меры в отношении режима Лукашенко 11.06.2021, 21:19

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По узурпатору бьют по всем фронтам.

Ситуация в Беларуси стала предметом рассмотрения Комитета по применению норм из-за несоблюдения Конвенции МОТ №87 о свободе объединений, заседание которого прошло 7 июня во время 109-й сессии Международной конференции труда. Решение Комитета будет обнародовано 18 июня, пишет praca-by.info.

Комитет отметил отсутствие значимого прогресса в направлении полного выполнения рекомендаций Комиссии по расследованию 2004 года. Ситуация для работников и гражданского общества резко ухудшилась после прошедших в августе 2020 года сфальсифицированных президентских выборов; продолжаются репрессии и наступление на гражданские свободы и права профсоюзов.

С августа 2020 года сотни членов и лидеров профсоюзов подверглись запугиванию, неоднократным административным арестам и штрафам. Работников увольняли за использование права на забастовку и мирный протест; несколько человек были приговорены к суровым тюремным срокам за осуществление этих прав.

Комитет призывает правительство принять меры для освобождения всех профсоюзных активистов, которые остаются под стражей, и снять все обвинения, связанные с участием в мирных протестах и забастовках, ссылаясь на рекомендации 2004 года, где говорится, что сотрудникам профсоюзов при исполнении ими своих обязанностей или при осуществлении своих гражданских свобод, включая свободу слова и свободу собраний, должна быть гарантирована адекватная защита или даже иммунитет от административного задержания.

За прошедшие годы до 90 процентов белорусских работников были переведены на краткосрочные однолетние контракты, которые были широко использованы для оказания давления на работников, участвовавших в мирных акциях протеста, в результате после августа 2020 года многие были уволены.

Наряду с систематическим отказом в регистрации независимых профсоюзов использование краткосрочных контрактов направлено на устранение присутствия независимых профсоюзных лидеров и активистов на предприятиях.

С 2000 года по меньшей мере сотне независимых профсоюзов было отказано в регистрации; за этот период зарегистрирован только один независимый профсоюз.

28 мая в Беларуси были приняты регрессивные поправки в Трудовой кодекс, еще сильнее ограничивающие права и свободы трудящихся и фактически вводящие запрет на забастовку.

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан рассказал о некоторых из многочисленных нарушений прав профсоюзов в отношении трех членских организаций IndustriALL: отказе в регистрации первичных организаций БНП и тюремном сроке для трех членов БНП за забастовку в августе 2020 года; увольнении более 100 членов профсоюза СПМ за вступление в профсоюз по своему выбору; и полицейских рейдах в офис РЭП.

«В свете этих продолжающихся систематических нарушений, лишающих работников прав и свобод, необходимо принять более строгие меры, чтобы обеспечить соблюдение правительством Беларуси Конвенции МОТ №87».

109-я сессия Международной конференции труда проходит онлайн. Комитет примет решение о дальнейших мерах в отношении Беларуси в конце сессии 19 июня.

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