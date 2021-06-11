Названы страны ЕС с самым чистым воздухом в городах 11.06.2021, 21:26

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Евросоюз активно борется с загрязнением воздуха.

Самый чистый воздух в городах стран Евросоюза обнаружен в Эстонии, Финляндии и Швеции. Такие данные приводит европейская статистическая служба Евростат, пишет euro-pulse.ru.

А вот в в городах Болгарии, Польши, Румынии и Хорватии воздух наименее чистый по сравнению с другими странами ЕС.

В целом же по Евросоюзу среднегодовая концентрация мелких частиц в воздухе городов постепенно снижается, и воздух становится чище.

Количество преждевременных смертей в ЕС из-за загрязненного воздуха может снизиться на 55% к 2030 году, если страны Евросоюза выполнят все обязательства по борьбе с загрязнением воздуха.

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