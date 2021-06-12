Экс-глава «Моссада» рассказал, как спецслужбы Израиля похитили иранский «ядерный архив» прямо в Тегеране 1 12.06.2021, 13:11

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В каком-то смысле это походило на фильм «11 друзей Оушена».

Бывший директор «Моссада» Йоси Коэн дал большое и откровенное интервью Илане Даян в программе «Увда» («Факт»), которое транслировалось вечером 10 июня по 13 телеканалу, пишет израильское издание «Детали».

В интервью бывший директор «Моссада» рассказал подробности похищения в промзоне Тегерана «ядерного архива» в 2018 году и пояснил, что не он решил обнародовать эту операцию сразу по ее завершении. По его словам, решение о проведении этой операции было принято в 2016 году.

В рассказе об этой операции Йоси Коэн сказал, что его агенты вскрывали сейфы и тут же просматривали документы, чтобы убедиться, что у них в руках все планы иранской ядерной программы. О происходящем ему докладывали в реальном времени.

По словам Коэна, в каком-то смысле это походило на фильм «11 друзей Оушена» с той разницей, что это был не Голливуд, а Тегеран.

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