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Немецкий банк аннулировал кредит, без которого власти не могут эксплуатировать БелАЭС

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  • 12.06.2021, 13:36
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Немецкий банк аннулировал кредит, без которого власти не могут эксплуатировать БелАЭС

Режим хотел использовать кредит на закупку газотурбинных установок Siemens.

Немецкий банк аннулировал кредит для нелегитимной власти: без него невозможно модернизировать энергосистему страны под БелАЭС.

В начале апреля НАУ обратилось к немецким банкам, шведскому экспортно-кредитному агентству EKN и Siemens, чтобы те вышли из сделки по покупке газовых турбин нелегитимной властью.

После того, как шведская EKN отказалась страховать сделки по покупке турбин, немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит на 100 млн евро, который планировалось потратить на закупку газотурбинных установок Siemens.

Отмена этого кредита не позволит представителям нелегитимной власти завершить модернизацию электросетей, без которой невозможно введение БелАЭС в эксплуатацию.

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