закрыть
12 июня 2021, суббота, 19:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер-министр Ирландии: Белорусские власти совершили акт бандитизма

2
  • 12.06.2021, 15:26
  • 4,890
Премьер-министр Ирландии: Белорусские власти совершили акт бандитизма

Правящий в Беларуси режим слишком слаб.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в комментарии для издания Bloomberg жестко охарактеризовал действия властей Беларуси, посадивших в конце мая в Минске самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

«Бандитизм, который мы наблюдали при угоне самолета в прошлом месяце, демонстрирует режим, противоположный сильному», — заявил он.

Глава правительства считает, что правящий в Беларуси режим «слишком слаб, чтобы уважать свой народ или уважать основные законы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский