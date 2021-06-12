Премьер-министр Ирландии: Белорусские власти совершили акт бандитизма 2 12.06.2021, 15:26

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Правящий в Беларуси режим слишком слаб.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в комментарии для издания Bloomberg жестко охарактеризовал действия властей Беларуси, посадивших в конце мая в Минске самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

«Бандитизм, который мы наблюдали при угоне самолета в прошлом месяце, демонстрирует режим, противоположный сильному», — заявил он.

Глава правительства считает, что правящий в Беларуси режим «слишком слаб, чтобы уважать свой народ или уважать основные законы».

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