Премьер-министр Ирландии: Белорусские власти совершили акт бандитизма

Премьер-министр Ирландии: Белорусские власти совершили акт бандитизма2
- 12.06.2021, 15:26
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Правящий в Беларуси режим слишком слаб.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в комментарии для издания Bloomberg жестко охарактеризовал действия властей Беларуси, посадивших в конце мая в Минске самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.
«Бандитизм, который мы наблюдали при угоне самолета в прошлом месяце, демонстрирует режим, противоположный сильному», — заявил он.
Глава правительства считает, что правящий в Беларуси режим «слишком слаб, чтобы уважать свой народ или уважать основные законы».