В Евросоюзе введут цифровые кошельки 3 12.06.2021, 15:35

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Это позволит европейцам не носить с собой документы.

Евросоюз готовится к введению цифрового кошелька, с которым у европейцев отпадет необходимость носить с собой документы, пишет euro-pulse.ru.

Это мобильное приложение, в котором будут храниться официальные документы гражданина (например, водительское удостоверение, диплом об образовании или медицинские справки).

При помощи этого приложения человек сможет, например, подтвердить свой возраст, не имея при себе никаких других документов. Кроме того, в цифровом кошельке можно будет открыть банковский счет или арендовать машину, подать налоговую декларацию, купить новую SIM-карту или абонемент на общественный транспорт.

Еврокомиссия в этом году обозначила основные цели, которых должен добиться ЕС в сфере цифровой трансформации к 2030 году – так называемый Цифровой Компас (Digital Compass). Евросоюз собирается помогать развитию цифровых навыков европейцев, способствовать цифровой трансформация бизнесов, развивать инфраструктуру для цифровизации и государственные услуги онлайн. Еврокомиссия призывает увеличить долю взрослых людей, обладающих базовой цифровой грамотностью, до 80% (сейчас базовые цифровые навыки есть примерно у половины европейцев).

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