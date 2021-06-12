Паломники объезжают Беларусь по периметру границ, молясь за страну 2 12.06.2021, 16:01

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Паломничество стартовало от кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия в Гродно.

Покаянное паломничество вдоль границ Беларуси отправилось из Гродно, города на границе с Польшей. Паломники передвигаются на автомобилях с копиями икон Богородицы из семи католических храмов страны, в том числе из Будслава, Браслава, Бреста и Логишина, прикрепленными к крышам машин, передает «Польское радио».

Перед выездом паломники приняли участие в богослужении в Гродно, которое совершил епископ Александр Кашкевич. Отец Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси, отметил, что у паломничества есть важная миссия: «Его главная цель — молитва за Беларусь, за мир и согласие в стране. Паломники также будут молиться за быстрое избавление от коронавируса и восстановление национальной святыни в Будславе (крыша храма сгорела нынешней весной). Вот основные цели паломничества».

Паломничество организовал приход Святых Симеона и Елены в Минске. Неделю назад архиепископ Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси, освятил в Минске копии изображений Богородицы, которые везут паломники.

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