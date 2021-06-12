Экс-президент Литвы: За свободу и человечность надо бороться каждый день 12.06.2021, 17:06

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Из-за ссылок, которые начались 80 лет назад, Литва лишилась 250 000 жителей.

Ссылки никогда для Литвы не станут далеким прошлым, неважно, сколько лет пройдет, сказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте 12 июня на встрече братства ссыльных в Румшишкес, где вспомнили 80-летие со дня первых ссылок, пишет delfi.lt.

"Эта рана из тех, которые время не заживляет. Этот день - серьезное предупреждение – кажется, что такие жестокости могли иметь место очень давно, 80 лет назад, но мы сейчас видим, что происходит за границей, в соседнем государстве – отсутствие человечности, уничтожение своих жителей только за то, что они мыслят иначе. Оказывается, такое возможно и в наши дни. Самое страшное, что жестокие уроки истории не выучены и что за свободу, за человечность надо бороться каждый день", – сказала Грибаускайте.

Она возложила цветы к памятнику ссыльным и поблагодарила собравшихся за сохранение свидетельств о геноциде советского периода, за силу духа ссыльных, которой они делятся с нами и со всем миром.

Из-за ссылок, которые начались 80 лет назад, Литва лишилась 250 000 трудоспособного населения, жителей, которые любили свою родину.

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