Нидерландская принцесса отказалась от 1,5-миллионного содержания 2 12.06.2021, 19:18

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Такая сумма полагалась на время ее учебы в вузе.

Нидерландская принцесса Амалия отказалась от ежегодного содержания в размере 1,6 млн евро, сообщает gazetaby.com. Недавно девушка узнала, что успешно сдала выпускные экзамены и сможет поступить в университет.

– Мне кажется это неудобным, пока я мало что могу предложить взамен, а другим студентам приходится гораздо труднее, особенно во время пандемии, – заявила принцесса.

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