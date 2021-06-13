Экспорт продовольствия и сельхозтехники из Беларуси в Россию может сократиться 3 13.06.2021, 9:58

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Поставки минских тракторов, гомельских комбайнов и другой сельхозтехники белорусских предприятий под угрозой.

Владимир Путин заявил, что Россия «на 80% сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания», резко увеличила производство сельхозтехники, и в 2021 году прогнозируется хороший урожай.

Сегодня в РФ государственный праздник, по случаю которого Путин вручал госнаграды. После этого он пообщался с награжденными за бокалом шампанского, обсудив темы, касающиеся работы лауреатов, сообщил ТАСС.

Глава государства обратил внимание руководителей сельскохозяйственной отрасли на небольшие зарплаты аграриев. «За 2020 год, он пандемийный был, у нас, судя по всему, был рекорд по поставкам на экспорт [сельхозпродукции]. Вот мы всегда гордились тем, что поставляем продукцию оборонного назначения, - в последние годы было по $15 млрд [в год], но в голову не могло прийти, что мы будем поставлять продукты питания на экспорт», - сказал президент России, которая до 1913 года была главной житницей Европы, поставляя свою продукцию в страны Старого Света даже при отсутствие холодильных установок.

По словам Путина в прошлом году «вышло на 30 млрд долларов» по экспорту продукции агропромышленного комплекса, - «в два раза больше, чем продукции оборонных предприятий». Он назвал и другую цифру - 80%. Именно такова обеспеченность основными продуктами питания собственного производства.

Путин заявил, что также хорошие результаты показывает отечественное сельхозмашиностроение. Это говорит о том, что поставки минских тракторов, гомельских комбайнов и другой сельхозтехники белорусских предприятий под угрозой.

«В 2014 году на внутреннем российском рынке 20% было [отечественных сельхозмашин], сейчас - 60%, даже за 6-7 лет движение очень заметное, серьезное», - озвучил он не радующие белорусские власти цифры. По мнению Путина, такой результат связан и с программой импортозамещения, которая была запущена после аннексии Крыма и последовавших санкций мирового сообщества.

«Надеемся на урожай хороший этого года, судя по всему, он должен быть хорошим», - добавил Владимир Путин. Он поинтересовался размером зарплаты у только что награжденного Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что средняя зарплата составляет 24 тыс. рублей в месяц (менее 350 долларов). «Это маловато», - заявил более 20 лет руководящий страной в роли и.о президента, президента, премьер-министра и снова президента Путин.

«Об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», - поведал он.