Австрия и Литва: Мы требуем проведения свободных выборов в Беларуси 1 13.06.2021, 10:48

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Все политзаключенные должны быть освобождены.

Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает сайт naviny.by.

По словам Шимоните, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами.

Глава литовского правительства заявила, что угон самолета Ryanair свидетельствует об игнорировании белорусским режимом международных норм. Шимоните призвала к скорейшему введению Евросоюзом четвертого пакета санкций и без промедления — пятого.

Себастьян Курц поблагодарил Шимоните за поддержку белорусской оппозиции.

«Мы требуем свободных и честных президентских выборов и немедленного освобождения журналиста [Романа Протасевича], задержанного после принудительной посадки самолета», — сказал Курц.

Он заявил о поддержке новых санкций против белорусских властей.

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