Кристиан Эриксен передал из больницы привет парнерам по сборной Дании 13.06.2021, 15:03

Футболист находится в стабильном состоянии.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который 12 июня пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020 с Финляндией в Копенгагене, находится в стабильном состоянии.

Он передал из больницы привет партнерам по команде, сообщает в воскресенье на странице в Twitter пресс-служба Датского футбольного союза.

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном. Он передал привет своим партнерам по команде. Его состояние стабильно, он находится в больнице, чтобы пройти дальнейшее обследование. Команда и тренерский штаб получили необходимую психологическую помощь. В сборной все поддерживают друг друга после вчерашнего случая. Хотим поблагодарить всех болельщиков, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации и клубы за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена», - отмечается в сообщении.

На 42-й минуте матча Евро в Копенгагене полузащитник Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание. Бригада медиков почти десять минут реанимировала футболиста после чего срочно отнесла его в подтрибунное помещения. Игрока обследовали в госпитале.

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