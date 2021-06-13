В Беларуси запретили продавать несколько видов печенья

В Беларуси запретили продавать несколько видов печенья8
- 13.06.2021, 16:02
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Печенье внесено в список опасной продукции.
В Реестре опасной продукции, которую нельзя ввозить и распространять в Беларуси, появились новые продукты, в том числе несколько видов печенья. Значит, что скоро в магазинах их не будет, пишет kp.by.
Новые продукты появляются в реестре каждую неделю, 14-м июня датируются запрет на крекер Rikki в виде рыбок.
- При производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка – антиокислитель пиросульфит натрия Е223, - объясняется причина.
Кроме этого, запретили и российское сдобное печенье сдобное «Курабье с глазированным дном»: в состав вишневого джема входит запрещенный пищевой краситель Е122.
Еще запрещены сладости - печенье-сендвич «Mulinare» с кремовой начинкой и с миндальной начинкой. В них присутствует недопустимая пищевая добавка - антиокислитель пиросульфит натрия (Е223).