В Беларуси запретили продавать несколько видов печенья 8 13.06.2021, 16:02

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Печенье внесено в список опасной продукции.

В Реестре опасной продукции, которую нельзя ввозить и распространять в Беларуси, появились новые продукты, в том числе несколько видов печенья. Значит, что скоро в магазинах их не будет, пишет kp.by.

Новые продукты появляются в реестре каждую неделю, 14-м июня датируются запрет на крекер Rikki в виде рыбок.

- При производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка – антиокислитель пиросульфит натрия Е223, - объясняется причина.

Кроме этого, запретили и российское сдобное печенье сдобное «Курабье с глазированным дном»: в состав вишневого джема входит запрещенный пищевой краситель Е122.

Еще запрещены сладости - печенье-сендвич «Mulinare» с кремовой начинкой и с миндальной начинкой. В них присутствует недопустимая пищевая добавка - антиокислитель пиросульфит натрия (Е223).

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