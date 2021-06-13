Белорус стал лучшим молодым дирижером в мире 13.06.2021, 17:01

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А начиналось все с «Купалинки».

Белорусский дирижер Дмитрий Матвиенко стал победителем на международном конкурсе молодых дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене (Дания). Также он стал обладателем приза зрительских симпатий. Если вы думаете, что дирижировать — это скучно, то просто посмотрите видео процесса, пишет «Онлайнер».

Для участия жюри выбрало 24 дирижера из 612 претендентов. В финале Дмитрий Матвиенко сразился с дирижером из Китая Линьхань Цюи и Хлоей Дюфрейн из Франции.

Конкурс имени Николая Малько (это выдающийся русский дирижер) проводится раз в три года начиная с 1965-го. В этот раз он проходил с 7 по 12 июня при отсутствии зрителей из-за ковидных ограничений. Участие принимали дирижеры 20—35 лет из разных стран мира, им помогал симфонический оркестр датского радио.

С победой Дмитрия поздравил Большой театр Беларуси, где молодой человек работает дирижером. Ближайшая постановка с его участием на родной сцене — опера «Травиата» 19 июня.

«Ваши аплодисменты станут лучшим поздравлением для дирижера в этот вечер», — сообщает Большой театр.

А все начиналось с «Купалинки»

Подруга матери будущего дирижера однажды услышала, как он, будучи еще ребенком, поет народные песни со своей бабушкой. Она заметила, что у мальчика хороший голос и слух. А возможно, и большое музыкальное будущее.

«Я помню, как мы с бабушкой пели очень известную песню «Купалинка». Моя бабушка не оперная певица. Но она пела от всего сердца. Очень трогательно и тихо», — рассказывает дирижер.