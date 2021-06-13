Польша выдала белорусам больше одного миллиона виз 1 13.06.2021, 17:28

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Это самое большое количество виз, которое было выдано каким-либо государством ЕС.

Польша выдала больше одного миллиона виз белорусам. Это самое большое количество виз, которое было выдано жителям этой страны каким-либо государством Европейского союза. Об этом в эфире Первой Программы Польского Радио заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

«Совместно с Литвой Польша выдала 80% всех виз белорусам. Зачем мы это делаем? Чтобы белорусы понимали, что у них есть перспектива, могли почувствовать разницу: приехать в Польшу не только на учебу или работу, но также за покупками или в туристических целях. Лично я считаю, что существование перспективы и заметные отличия позволили белорусам найти себя и еще раз убедиться в том, как ведет себя их государство», - сказал Марцин Пшидач.

Замминстра Пшидач заявил, что Лукашенко с 1994 года является гарантом российских интересов в Беларуси. В обмен на это он остается у власти.

Павел Коваль, депутат от оппозиционной «Гражданской коалиции» и специалист по восточноевропейскому региону, который также был приглашен в эфир Первой Программы Польского Радио, сказал, что политический кризис в Беларуси сформировал гражданское общество в этой стране. По его мнению, массовое противостояние режиму Александра Лукашенко было выражением обособленности белорусского народа от России и его собственных устремлений. Депутат Павел Коваль подчеркнул, что это необратимый процесс.

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