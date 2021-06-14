В Белом доме оценили готовность Байдена ко встрече с Путиным

В Белом доме оценили готовность Байдена ко встрече с Путиным4
- 14.06.2021, 7:32
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По словам пресс-секретаря, президент США готовился к этому моменту в течение 50 лет,
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден точно знает, чего ждать от главы Кремля Владимира Путина на встрече, которая состоится 16 июня в Женеве.
Об этом в ходе брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«По его (Байдена — ред.) мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», — отметила она.
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По словам пресс-секретаря, Байден готовился к этому моменту в течение 50 лет, поскольку все это время внешняя политика и национальная безопасность были в центре его внимания.
Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж.