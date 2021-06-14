В Японии придумали наушники для измерения уровня алкоголя в крови 3 14.06.2021, 8:26

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Прибор будет собирать данные из газа, выделяющегося через кожу ушей.

Инженеры из Токийского медицинского и стоматологического университета разработали прибор, который измеряет уровень алкоголя в крови. Он состоит из переделанной пары обычных наушников, которые отслеживают выделяющийся через кожу ушей газ, и датчика паров этанола. Если датчик обнаруживает пары, загорается световой индикатор — его яркость показывает концентрацию спирта, пишет Naked science.

Авторы проекта протестировали наушники на добровольцах. Они отобрали трех мужчин, которые выпили алкоголь перед началом эксперимента, в течение 140 минут. Концентрация спирта в организме каждого испытуемого составила 0,4 грамма на килограмм веса.

Уровень алкоголя в крови измерили двумя способами: через новые наушники и дыхание — с помощью датчика паров этанола и специального устройства: оно содержит реагенты, которые меняют цвет при воздействии спирта. Измерения проводили только через одно ухо, которое выбрали случайно: ученые предположили, что концентрация этанола в двух слуховых каналах будет одинаковой.

Тесты показали, что с течением времени изменения концентрации этанола, выделяемого через уши и дыхание, похожи. Также инженеры установили, что средняя максимальная концентрация спирта, выделяемого через уши, составляет 148 частей на миллиард. Это вдвое больше той, которую раньше смогли определить через кожу рук. Однако данные, полученные через наушники, могут быть неточными, поскольку пот создает небольшие помехи для датчика.

Авторы предполагают, что прибор можно использовать для разных целей. Например, чтобы измерять другие газы, выделяемые через кожу — это пригодится при диагностике заболеваний. Команда собирается продолжить исследования. В планах — проверить, как газы, выделяемые из кожи уха, могут мониторить болезни и отслеживать метаболизм.

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