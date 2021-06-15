Литовские пограничники: Поток нелегальных мигрантов из Беларуси уже в пять раз превзошел цифру за весь 2020 год 7 15.06.2021, 12:28

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Большинство из них — граждане Ирана, Ирака, Турции и Йемена.

С начала 2021-го года литовские пограничники задержали уже 387 иностранцев, которые пытались нелегально прибыть из Беларуси. Этот показатель почти в пять раз выше, чем за весь прошлый год. Такие данные содержатся в недавнем сообщении Службы госохраны границы Литвы от 14 июня.

Служба напоминает, что в 2018 году пограничники задержали 104 иностранца, которые пытались нелегально попасть из Беларуси в Литву. В 2019 году таковых было 46, а в прошлом году — 81.

Но вот за неполные шесть месяцев этого года показатель уже достиг рекордной отметки в 387.

Так, в минувшие выходные литовские пограничники остановили сразу четыре группы иностранцев, всего 58 человек. Сначала 12 июня в Швенченском районе Литвы — две группы по 5 человек, а вечером 13 июня в Игналинском районе — еще две группы на 21 и 27 человек.

«По предварительным данным, подавляющее большинство из них не имеют документов. Среди задержанных — женщины, мужчины, несовершеннолетние и совершеннолетние всех возрастов. Иностранцы ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве», — добавили в ведомстве.

Согласно процедуре, всех иностранцев протестируют на коронавирус, а после выяснения личности разместят в различных подразделениях Службы госохраны границы Литвы до принятия решения.

Замглавы пограничников Литвы: «Ситуация с белорусскими коллегами сейчас очень сложная»

Недавно в интервью изданию DELFI заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы Видас Мачайтис уточнял: большинство задержанных — граждане Ирана, Ирака, Турции и Йемена.

Ситуацию на границе представитель ведомства назвал сложной, ведь много мигрантов сейчас находится в центре иностранцев и подразделениях службы прямо на границе. А наряды пришлось усилить вдвое, на некоторых участках — и втрое (в том числе силами пограничников из других подразделений, а также сотрудников внутренней службы). Контроль на литовской границе осложняется тем, что на некоторых участках все еще нет камер.

В конце мая министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уточняла, что система видеонаблюдения охватывает менее 40% границы с Беларусью, и чтобы исправить эту ситуацию, потребуется еще два года и 38 млн евро.

Литва для большинства мигрантов, объяснял Видас Мачайтис, является только транзитной точкой. И хотя большинство мигрантов пытаются избегать встречи с пограничниками, но есть случаи, когда даже будучи замеченными они сами выходят к сотрудникам и просят убежище. Но далеко не каждый получает этот статус.

Так, например, из 108 человек, задержанных в начале июня, убежище получили только 4 белоруса и один россиянин. Остальным было отказано — они должны сами вернутся домой или же будут высланы.

Согласно процедуре, после задержания иностранцев тестируют на коронавирус, а затем с согласия службы миграции отвозят в Центр регистрации иностранцев в городе Пабрада, где они ждут решения. Центр рассчитан на 240 человек, но из-за возросшего потока иностранцев мест там уже не хватает. Поэтому недавно там начали возводить еще и палаточный городок для прибывающих мигрантов из Беларуси — а это дополнительные места на 350 человек.

По словам Видаса Мачайтиса, решение судьбы иностранцев осложняет и тот факт, что ухудшились отношения двух стран:

«К вопросу о возвращении этих людей, например, на территорию Беларуси. Раньше, когда у нас были хорошие отношения с Беларусью, депортация была возможна. После проверки информации мы проводили совместные расследования на границе. Однако сейчас такого уже нет. Ситуация с белорусскими коллегами на данный момент очень сложная. Они не идут на обмен информацией о нелегальной контрабанде и миграции», — приводит его цитату издание DELFI.

Напомним, 26 мая Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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