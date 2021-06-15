Глава Ryanair назвал дату доклада ICAO по принудительной посадке самолета в Беларуси 10 15.06.2021, 12:54

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Майкл О'Лири

Фото: Getty Images

Майкл О’Лири объяснил, почему пилот был вынужден приземлиться в Минске.

15 июня руководитель Ryanair Майкл О’Лири заявил, что доклад ICAO по инциденту с самолетом компании в Беларуси будет представлен в ближайшие две недели — до конца июня, сообщает ТАСС. 23 мая в минском аэропорту приземлился пассажирский самолет, летевший из Греции в Литву, были задержаны Роман Протасевич и София Сапега.

О'Лири также заявил, что пилот самолета пошел на посадку в Минске, поскольку "не мог поступить иначе" после сигнала от властей Беларуси об угрозе взрыва.

Как известно, белорусские власти заявили, будто бы получили сообщение, что на борту самолета было взрывное устройство. Об этом сообщили экипажу. Тем временем появилась информация, что произошло это раньше, чем на самом деле был получено письмо от "солдат ХАМАС".

После инцидента с самолетом Ryanair ЕС и Украина закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний.

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