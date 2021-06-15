закрыть
15 июня 2021, вторник, 15:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Financial Times: Белорусский режим превратил нелегальную иммиграцию в оружие

6
  • 15.06.2021, 13:14
  • 4,958
Financial Times: Белорусский режим превратил нелегальную иммиграцию в оружие
иллюстрационное фото: telegraf

За потоками нелегалов может стоять управделами Лукашенко.

В интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил информацию о том, что доставкой нелегальных иммигрантов из Ирака в Литву занимается белорусская фирма «Центркурорт», принадлежащая Управлению делами Лукашенко.

Ландсбергис заявил, что «Центркурорт» использует самолеты Boeing 777 для доставки мигрантов. По его словам, в настоящее время в Минске в ожидании перехода границы находятся около 1000 иракцев и сирийцев.

Беларусь завлекает их пакетными предложениями, которые включают перелеты из Багдада или Стамбула, а также проезд до литовской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский