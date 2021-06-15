Financial Times: Белорусский режим превратил нелегальную иммиграцию в оружие

Financial Times: Белорусский режим превратил нелегальную иммиграцию в оружие6
- 15.06.2021, 13:14
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За потоками нелегалов может стоять управделами Лукашенко.
В интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил информацию о том, что доставкой нелегальных иммигрантов из Ирака в Литву занимается белорусская фирма «Центркурорт», принадлежащая Управлению делами Лукашенко.
Ландсбергис заявил, что «Центркурорт» использует самолеты Boeing 777 для доставки мигрантов. По его словам, в настоящее время в Минске в ожидании перехода границы находятся около 1000 иракцев и сирийцев.
Беларусь завлекает их пакетными предложениями, которые включают перелеты из Багдада или Стамбула, а также проезд до литовской границы.