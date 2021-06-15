В iPhone нашли секретную функцию 15.06.2021, 20:00

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Чтобы секретная функция смартфона начала работать, автору пришлось разобрать свой iPhone.

В новых смартфонах Apple найдена поддержка работы с двумя сим-картами. Об этом на своем YouTube-канале заявил блогер Хью Джеффрис.

В настоящий момент смартфоны Apple с поддержкой второй физической сим-карты производятся только для рынка Китая. Чтобы добавить в классический iPhone поддержку второй сим-карты, блогер приобрел на одной из торговых площадок лоток для телефона Apple, выпущенного для китайского рынка. Чтобы секретная функция смартфона начала работать, автору пришлось разобрать свой iPhone 12.

Демонтировав собственный аппарат, Джеффрис извлек обычной лоток для одной сим-карты и заменил его на аналогичную запчасть от iPhone-донора из Китая, предназначенную для двух сим-карт. После того как энтузиаст пристроил деталь на место и собрал телефон, на девайсе появилась поддержка двух сим-карт.

Хью Джеффрис объяснил, что все телефоны Apple, начиная с iPhone Xr и iPhone Xs, могут работать с двумя сим-картами. Однако в устройствах, выпущенных для отличных от китайского рынков, функцию второй сим-карты выполняет eSIM. В случае установки в смартфоны для американского или европейского рынков специального модуля, поддержка eSIM прекращается, так как смартфон автоматически назначает ее IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) второй физической сим-карте.

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