Медики назвали кашу красоты, помогающую преобразить внешность 2 16.06.2021, 8:33

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Для достижения эффекта ее необходимо употреблять как минимум 2-3 раза в неделю.

Перловая крупа – это ячмень, очищенный от волокнистой шелухи и «отполированный», она проходит процесс шлифовки шесть раз.

Перловка чрезвычайно полезна, довольно бюджетна и может помочь улучшишь фигуру, утверждают медики. Об этом пишет портал lenta.ua.

Если вы покупаете коллаген и пищевые волокна в виде добавок, попробуйте изменить свой подход и обратить внимание на перловку. Всех необходимых человеку элементов более чем достаточно в перловой крупе, а вместе с ними масса других полезных веществ. Перловку заслуженно называют «кашей красоты» – регулярно включая ее в свой рацион, можно заметно преобразить свою внешность.

Благодаря высокому содержанию витаминов (в частности, витамина B) в перловой крупе кожа становится более ровной и приобретет здоровый вид.

Высокое количество клетчатки и сложных углеводов помогают бороться с тягой к сладкому и избавляют от чувства голода.

Перловка помогает выводить из организма лишнюю жидкость, стало быть, с ее помощью можно бороться за снижение веса и улучшение состояния кожи.

Также перловая крупа помогает делать крепче соединительные ткани, мышцы подтягиваются, становятся менее заметны проявления целлюлита, лицо прекращает «растекаться», а морщины становятся менее выраженными.

Есть перловку следует в первой половине дня. Из крупы можно готовить обычную кашу, котлеты, а также разнообразные гарниры, в частности, заменить ею рис в плове.

И главное – не забывать о регулярности: включая в свой рацион эту кашу лишь время от времени, вам не удастся сбросить вес и преобразить внешность. Для получения необходимого эффекта перловую крупу необходимо употреблять как минимум 2-3 раза в неделю.

Готовить перловку правильно нужно так: перед приготовлением ее следует замочить на ночь, чтобы крупа разбухла и быстрее сварилась. Разбухшую крупу варить в кипяченой воде 45-60 минут, на 1 часть крупы – 3 части воды.

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