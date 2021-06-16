Чистая прибыль белорусских предприятий упала в три раза 16.06.2021, 11:28

Главный вклад в падение прибыли по промышленности внесли нефтепереработка и энергетика.

Власти обновили информацию о состоянии финансов флагманских предприятий. Статистика за последний отчетный месяц вышла негативной, пишет сайт banki24.by.

Чистая прибыль — это конечный финансовый результат работы предприятия. Этот показатель состоит из прибылей или убытков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, которые скорректированы на налоги и сборы.

На прибыль от текущей деятельности сильно влияет результат от реализации продукции. На прибыли (убытки) от инвестиционной и финансовой деятельности влияют текущие платежи по долгам и курсовые разницы.

Данные по чистой прибыли выходят с лагом в 1,5 месяца к отчетному периоду. Поэтому в середине июня становятся известны результаты за апрель.

По итогам апреля 2021 года чистая прибыль составила 1,661 млрд BYN. Для сравнения: в апреле 2020-го чистая прибыль была втрое больше — 4,886 млрд BYN.

Такая значительная разница в результатах связана с курсовыми разницами и указами об особом порядке их списания. Как только принимается соответствующий указ, это резко меняет картину по чистой прибыли в экономике.

Вот и в 2020 году чистый убыток за март достиг 4,447 млрд BYN, а за апрель произошла положительная корректировка на обозначенную выше сумму. Подобные корректировки слабо связаны с реальным состоянием дел на предприятиях, но позволяют растягивать периоды признания убытков (или прибылей) и более ровно наполнять бюджет.

Указ № 159 о курсовых разницах был подписан еще в 2020 году, но фактически будет действовать до конца 2022-го. Тем самым результаты за 2021—2022 гг. будут частично включать негативные (или позитивные) эффекты от периода девальваций 2020-го.

Для некоторых объектов действует свой индивидуальный порядок списания. Ряд компаний в сфере строительства имеет право на особый порядок аж до конца 2030 года.

Просадка в апреле 2021-го к прошлому году произошла в основном за счет промышленности. В этой сфере чистая прибыль сократилась к 2020-му в 5 раз — до 779,5 млн BYN. В свою очередь, главный вклад в падение прибыли по промышленности внесли нефтепереработка и энергетика.

Есть и позитивные примеры по динамике чистой прибыли. Так, за апрель 2021-го чистая прибыль в лесоводстве и лесозаготовках выросла в 3,4 раза до 34,3 млн BYN.

Аналогично в оптовой торговле чистая прибыль поднялась в 2,9 раза к 2020 году до 112,1 млн BYN. В прошлом году оптовики серьезно пострадали от первой волны кризиса и теперь неплохо растут к низкой базе 2020-го.

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