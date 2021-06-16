Глава МВД Литвы обратилась в Генпрокуратуру по поводу незаконного провоза людей из Беларуси 1 16.06.2021, 14:20

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Агне Билотайте

фото: delfi

Есть признаки того, что это делается организованно.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации незаконного провоза людей из Беларуси, сообщило министерство, передает delfi.lt.

"Уже несколько недель границу незаконно пересекают прибывающие из третьих стран, мы видим признаки того, что это могут делать организованно. Мы не можем терпимо относиться к подобным вещам, поэтому обратились в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование", – отметила глава МВД.

По данным министерства, с начала этого года были задержаны 392 гражданина третьих стран, которые незаконно пересекли границу Литвы с Беларусью. С 1 по 16 июня этого года незаконно границу пересекли 204 мигранта.

На участке границы с Беларусью усилена охрана, пограничникам помогает Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше.

На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы. Полиция помогает в охране на Девянишской петле.

На этой неделе в Центре регистрации беженцев в Пабраде был оборудован палаточный городок для нелегальных мигрантов. Эту инфраструктуру предоставила армия Литвы. В нем 80 мест предназначено для изоляции по причине карантина, и еще 270- для расселения. Палаточный лагерь начал действовать на этой неделе.

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