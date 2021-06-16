Зеленский: На учениях «Запад-2021» будут отрабатывать захват Киева, Харькова и Одессы 5 16.06.2021, 15:27

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Владимир Зеленский

Маневры пройдут в сентябре на полигонах Беларуси и Западного военного округа РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поступает информация об отработке плана по захвату Киева, Харькова и Одессы на военных учениях «Запад-2021», в которых примут участие белорусские и российские военнослужащие.

Об этом политик сказал журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press в интервью, полный текст которого был опубликован в среду на сайте президента Украины.

Зеленский не исключает, что на учениях «Запад-2021» белорусы и россияне будут отрабатывают захват Киева, Харькова и Одессы

«Почему здесь — по той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое», — прокомментировал Зеленский предстоящие учения «Запад-2021».

Он добавил, что Украина готова к эскалации конфликта на Донбассе, но не считает, что это произойдет в ближайшее время, сообщает его пресс-служба.

«Вероятность провокаций увеличится, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021», — уверен Зеленский.

Стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на полигонах Беларуси и Западного военного округа РФ.

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