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Эрдоган: Турция может разместить военные базы на территории Азербайджана

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  • 17.06.2021, 15:00
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Эрдоган: Турция может разместить военные базы на территории Азербайджана
Реджеп Тайип Эрдоган

Их появление возможно в рамках подписанной декларации о сотрудничестве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может разместить на территории Азербайджана свои военные базы в рамках подписанных ранее соглашений. Об этом сообщает телеканал NTV.

Политик не указал сроки появления таких объектов, но подчеркнул, что сначала президент Азербайджана Ильхам Алиев должен провести консультации с президентом России Владимиром Путиным по этой теме. «И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», — сказал Эрдоган. Других подробностей по этому вопросу он не привел.

15 июня Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Детали документа не разглашаются. По словам президента Азербайджана, договор охватывает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, в том числе оборону и безопасность.

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