закрыть
17 июня 2021, четверг, 20:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Куда летят белорусы после отмены авиарейсов в Европу

7
  • 17.06.2021, 18:31
  • 6,630
Куда летят белорусы после отмены авиарейсов в Европу

И что происходит в туризме.

Специалист компании «АэроБелСервис», которая консолидирует вылеты в Турцию из Минска и региональных аэропортов, рассказала о том, что сейчас происходит с турами. С приостановленных направлений (напомним, это Албания, Черногория и другие) белорусских отдыхающих уже перебронировали, и сейчас идут новые бронировки на Турцию и Египет.

- К тестам и прививкам все привыкли, для отдыха открыто совсем мало направлений, а в отпуск хочется. Поэтому востребованность туров мы чувствуем, хотя большой глубины продаж нет, - цитирует toursoyuz.by Ирину Крайневу.

По ее словам, все туры на июнь уже проданы, бронируется поездки в июле, а на долгую перспективу заказов пока совсем мало. При этом, помимо белорусов, на «турецких» чартерах «Белавиа» есть и российские туристы, которых в этом сезоне стало больше, отмечается в информации.

Специалисты добавили, что сейчас есть привлекательные предложения на отдых в Турции: 9 ночей в 5-звездочном отеле в Сиде в начале июля стоят 1250 евро на двоих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»