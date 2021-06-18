Глава МИД Великобритании обсудил с Лавровым ситуацию в Беларуси 3 18.06.2021, 7:54

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Доминик Рааб

Беседа прошла по инициативе британской стороны.

17 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Великобритании Домиником Раабом. Беседа прошла по инициативе британской стороны, сообщает пресс-служба российского МИД.

В ходе обмена мнениями по международным вопросам акцент был сделан в том числе на ситуации вокруг Беларуси и в Украине.

Отмечается, что при обсуждении белорусской тематики Сергей Лавров «указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны».

В свою очередь Доминик Рааб на своей странице в «Твиттере» написал, что обсуждался ряд двусторонних и международных вопросов, «в том числе те, по которым мы глубоко расходимся».

24 мая глава МИД Великобритании заявил, что «диковинный поступок Лукашенко с самолетом Ryanair будет иметь серьезные последствия».

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