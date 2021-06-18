Эрдоган перечеркнул «красные линии» Путина Telegram-канал «Сито Сократа»

18.06.2021, 11:33

Фото: ТАСС

Анкара получила огромные возможности влияния на всем Кавказе, а также выход в Центральную Азию.

После прилета из Женевы, где Путину существенно вправили мозги на счет его гегемонистических устремлений в ближнем и дальнем зарубежье, уже в Москве его догнала еще одна сногсшибательная новость.

15-16 июня в Азербайджане с официальным визитом находился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в городе Шуша вместе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым подписали стратегический документ – «совместную декларацию о союзнических действиях». На лицо дальнейшее укрепление двухстороннего альянса, скрепленного победой над Арменией в 44-дневной войне, положившей конец тридцатилетнему периоду оккупации Нагорного Карабаха. Подписанный документ предусматривает активизацию сотрудничества по следующим вопросам: координация действий на международной арене в т.ч. взаимодействие диаспор; взаимное предоставление военной помощи в случае агрессии со стороны третье стороны; совместная модернизация вооруженных сил и проведение регулярных военных учений; взаимный обмен технологиями в морской, воздушной и космической сферах; реализация «Южного газового коридора»; повышения конкурентоспособности транспортного коридора Восток-Запад и Среднего международного транспортного коридора, проходящих по их территории; открытие Зангезурского коридора между, который соединит Азербайджан и Турцию.

И так, юридически скреплен союз, дающий Анкаре чрезвычайно большие возможности влияния на всем Кавказе, а также выход в Центральную Азию.

17 июня появилась информация от президента Эрдогана, что Турция может разместить военные базы в Азербайджане, ведь Шушинское соглашение позволяет это сделать. Данный вопрос Эрдоган в ближайшее время будет обсуждать с Путиным, и его аргумент будет состоять в том: если у россиян уже есть 102-я военная база, состоящая из гарнизонов в Гюмри и Ереване (до 4000 личного состава) , то что мешает Азербайджану и Турции, как двум суверенным республикам создать новый военный объект. Эрдоган уточнил, что «первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий безопасности на протяжении всей границы Азербайджана и ее защите».

Сказать, что команда Путина шокирована, это ничего не сказать. Пока «обнуленец» мазками рисовал какие-то «красные линии» относительно членства Украины НАТО, Турция, как страна-член НАТО создает военный объект не только на постсоветском пространстве, а самом взрывоопасном регионе России. Пока «стратеги» из ГРУ вкладывали миллиарды рублей на раздувание военной угрозы от сотрудничества Украины и Грузии с Североатлантическим Альянсом, и совершили надругательство над территориальной целостностью двух христианских государств, мусульманские державы подсунули за считанные дни Путину одну из самых больших свиней за все годы его диктатуры. Происходи крушение путинского мифа об угрозе НАТО из Украины или Грузии, ведь военный объект Альянса абсолютно спокойно размещается у ее границ. И это при том, что Украина никогда не выдвигала агрессивной России территориальных претензий, тогда как Анкару заботит Дагестан и еще ряд тюркских республик РФ, которые давно спят и видят, как примкнуть к тюркскому миру. В Шуше начался процесс территориальной разборки России, и ее отрезания от транспортных коридоров, ведущих на Юг.

Очевидно, что база в Азербайджане это только пробный шар, и дальше Анкара рассчитывает создать что-то подобное в Кыргызстане. Данная страна испытывает мощное давление со стороны российских спецслужб, провоцирующих Таджикистан на агрессивные действия. Этот финт уже будет означать демонтаж и без того мертвого ОДКБ.

Как говорят в народе: играй, да не заигрывайся, что очень справедливо для Путина, постоянно попадающегося в свои собственные ловушки. Старость – не радость.

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