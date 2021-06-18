«Газпром» признался в крупнейшей утечке газа 4 18.06.2021, 16:47

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Экологические бедствия продолжают сыпаться на российские сырьевые компании, как из рога изобилия.

Вслед за «Норникелем», вылившим в Арктику десятки тысяч тонн нефтепродуктов, и десятками мелких аварий на изношенных трубах нефтяников, в крупной утечке признался «Газпром».

Как сообщает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg, компания признала ответственность за выброс метана в Татарстане, который стал крупнейшим таким случаев в мировом нефтегазовом секторе с 2019 года.

Утечка в объеме 2,7 миллиона кубометров, или 1,83 тысячи тонн, была обнаружена из космоса компанией Kayrros SAS, анализирующей спутниковые снимки.

Метан, парниковый эффект которого в 80 раз превышает показатели C02 выходил со средней скоростью 395 тонн в час, что, по оценке Kayrros, сделало вывело аварию в топ за последние годы.

«Газпром» сообщил, что выявил проблему на трубопроводе «Уренгой-Центр-1». Компания заявила, что из-за чрезвычайных обстоятельств не смогла задействовать мобильную компрессорную станцию, чтобы уменьшить утечку, хотя общий выбор удалось сократить на 22%, по оценке «Газпрома».

Еще одна утечка, по оценке Kayrros, произошла 24 мая. Метан выходил из труб со скоростью 214 тонн в час. «Газпром» объясил происходящее плановыми работами на газопроводе «Уренгой-Петровск».

Общий объем утечки компания оценила в 900 тысяч кубометров, что, как заявил «Газпром», соответствует национальным стандартам в области безопасности.

На данный момент коммунальная инфраструктура в России - сети водо- и теплоснабжения, канализация и водоотведение - изношена на 60%.

В ряде регионов общий уровень износа превышает 70%, а по отдельным ее видам инфраструктуры, например, канализационным сетям, достигает 80% и более, говорил в мае первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко.

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