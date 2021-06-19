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«У Кремля нет выхода, кроме как согласованно с Западом спустить Лукашенко «в тираж»

  • Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»
  • 19.06.2021, 8:58
  • 7,618
«У Кремля нет выхода, кроме как согласованно с Западом спустить Лукашенко «в тираж»

С диктатором ведут игру в «плохого» и «хорошего полицейского».

Эта эффективная тактика правоохранительных органов всем хорошо известна. Добиваются свой цели на контрасте. Для политиков высшего ранга такой подход совсем не чужд. Естественно только в том случае, когда цели и задачи совпадают хотя бы в частностях.

В части Лукашенко совпадение намерений налицо, хотя и не разглашается. В отличие от Байдена, Путин вынужден использовать метод "укола зонтиком". Для того, чтобы у нелегитимного резьбу окончательно не сорвало. Безусловно это прямое последствие ошибочного скороспелого признания. Но жизнь - упрямая штука, все расставляет по своим местам. Поэтому: раз - вентиль перекрыли, два - денег не дали, три - с прокуратурой ЛНР подставили, четыре - Макея окончательно размазали и безвозвратно задвинули в сцепку белорусской хунты. Дальше будет и пять, и шесть, потом тринадцать и т.д.

Натянутые и лицемерные улыбки, как и яхтенные прогулки, будут пока продолжаться. Такова согласованная роль у "хорошего полицейского". Собственно как и заявления Пескова на публику. А все почему? Первопричина - августовская скороспелость с признанием официальных результатов выборов в Беларуси. Просто признать ошибочность решения для Кремля - за гранью возможного. Таков текущий политический стиль. Особенно в преддверии российских думских выборов. О том, что были перепутаны смысловые фундаментальные вещи и хотелки белорусского правителя поставили выше неотъемлемого права народа на самостоятельный выбор вслух и заикнуться никто не осмелится.

В любом случае некоторым "кремлевским аналитикам" отмыться от того, что сподвигли руководство стать на сторону политической пустышки будет ой как не просто. Однако сегодня у Кремля нет выхода, кроме как согласованно с Западом спустить Лукашенко "в тираж", т.е. в политический сортир. Вот и условились закулисно в Женеве распределить роли на плохого и хорошего полицейского. Хоть у геостратегов по белорусскому кейсу конечные цели и разные, но текущая задача одинаковая - Лукашенко "за борт". Вдогонку еще и трибунал. Но это пока не совсем точно.

И в заключение о самой главной глубинной причине. Руководство Кремля страшно боится, что будет окончательно развеян миф об исключительном влиянии Кремля (Путина) на Лукашенко. Вот и маневрируют "между каплями дождя", проскочить пытаются. А зря, недальновидно однако. Иногда стоит подняться над суетой.

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