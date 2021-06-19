Названы три лучших напитка, которые продлевают жизнь человека 3 19.06.2021, 10:28

6,784

Они благотворно сказываются на иммунной и сердечно-сосудистой системах.

Врачи определили три напитка, являющихся, по их словам, самыми полезными для здоровья человека и продлевающими его жизнь.

Они благотворно сказываются на иммунной и сердечно-сосудистой системах, а также снижают воспаления, поскольку богаты антиоксидантами, передает FaceNews.ua.

Речь идет именно о чае. Один из них – это зеленый. Помимо прочего, данный напиток снижает общий и «плохой» холестерин и кровяное давление, а также укрепляет сердце и поддерживает иммунитет.

Второй вид чая – ромашковый, успокаивающий и расслабляющий человека. Как выяснили научные сотрудники Техасского университета, которые провели исследование с задействованием около 1,7 тыс. добровольцев старше 60 лет, употребление данного напитка почти на треть снижает риск преждевременной смерти.

Третий напиток, который продлевает жизнь человека, – это ройбос, или ройбуш. Он борется не только с сердечными заболеваниями, но и с онкологией, диабетом, воспалениями, а также укрепляет кости и замедляет процессы старения организма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».