Кибервойна: какой ультиматум поставил Байден в Женеве Владислав Гирман, «Деловая столица»

19.06.2021, 10:52

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Фото: ТАСС

Соединенные Штаты готовы применить свой значительный киберпотенциал лично к президенту России.

Как президент США Джо Байден и обещал, вопрос кибербезопасности, а именно кибератак российских хакеров на американскую инфраструктуру и госучреждения, стал одним из ключевых во время его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

И американскому президенту было что обсудить с российским коллегой.

Список прегрешений

Начать с того, что 13 декабря Совет национальной безопасности США подтвердил: страна подверглась масштабной хакерской атаке — самой опасной за всю историю.

Началась она еще в марте 2020 г. со взлома серверов поставщика софта для многих компаний и ведомств в США и за рубежом — Solar Winds. Главной целью хакеров стали Соединенные Штаты, но пострадали также Бельгия, Великобритания, Израиль, Испания, Канада, Мексика, ОАЭ.

В Штатах киберзлоумышленники получили доступ к компьютерам десятков правительственных учреждений, например, Минфина, Министерства энергетики, Национального управления по телекоммуникациям и информации, а также частных компаний, среди которых и Microsoft.

Вашингтон отнесся к этому инциденту очень серьезно. И это еще мягко сказано.

Проанализировав все данные, американские спецслужбы указали пальцем на Россию, с территории которой и была произведена атака. И не просто на Россию: Байден возложил ответственность на Службу внешней разведки РФ, натравившей на Штаты группировку DarkSide. О всевозможных "петях" и "нотпетях", которые тестировались, в частности, в ходе кибератак на Украину, речь не шла — но это было и не нужно: Вашингтон неоднократно давал понять, что печется не только о безопасности США.

По-хорошему, после того, как жертва открыто обвиняет агрессора и обещает нанести ответный удар, агрессору следовало бы залечь на дно и готовиться к обороне. Тем более что, как писали в начале марта ряд американских СМИ, администрация Байдена планирует масштабные кибератаки на российские сети, чтобы они были "очевидны президента РФ Владимира Путина, разведки и вооруженных сил".

Однако СВР и ее хакеры на дно не залегли. Напротив, они еще больше настроили Байдена на действия с вполне конкретным, откровенно негативным результатом для России.

Так, в начале мая программой-вымогателем была взломана крупнейшая трубопроводная система США Colonial Pipeline. Хакеры потребовали выкуп в размере $5 млн в криптовалюте и получили его, а затем лишились половины после "налета" ФБР.

Атака на трубопровод вынудила Белый дом объявить о чрезвычайно ситуации из-за дефицита топлива.

Colonial Pipeline стал не единственной жертвой. В середине мая досталось и крупнейшему поставщику мяса в США — бразильской компании JBS. Из-за атаки была приостановлена работа ее предприятий в Австралии и Канаде, а руководство компании выплатило хакерам $11 млн.

Также российские хакеры в конце мая получили доступ к почтовому ящику работника Агентства международного развития (USAID), разослав с него фишинговые письма.

Государство-террорист

Все эти эпизоды очень напоминают действия классических террористов, захватывающих самолет с заложниками. Только вместо самолета — сервер. А вот концепция выкупа неизменна.

И по понятным причинам в Белом доме никто не собирался прощать Москве эти акты враждебности.

Потому, во-первых, по итогам саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) было принято решение к условиям применения 5-й статьи Вашингтонского договора (принцип коллективной безопасности) также гибридную и кибервойну.

Во-вторых, союзники договорились в еще большей степени интенсифицировать сотрудничество в данной сфере.

В-третьих, Байден лично выразил свое недовольство Путину, пообещав дать предельно жесткий ответ, если нечто подобное вновь повторится.

Еще 11 июня Time со ссылкой на источники в Белом доме писал, что атаки на Colonial Pipeline и JBS стали последней каплей для президента, поэтому он напомнит Путину о наличии у США мощного киберпотенциала, который может быть применен к счетам самого Путина.

Что он явно и сделал, а затем еще раз повторил в ходе собственной пресс-конференции.

Отчасти поэтому российский лидер был таким нервным и несобранным во время своего общения со СМИ. И, к примеру, отвечая на вопрос о Colonial Pipeline, допустил оговорку по Фрейду: "Часть денег на мой (счет?) … по моей информации уже вернули" Colonial Pipeline.

Потому-то он так старался оправдаться за кибератаку, по своему обыкновению смещая акценты на США. Ссылаясь на данные неназванной им американской организации (впоследствии это сделал Дмитрий Песков — LexisNexis Risk Solutions), Путин говорил, что наибольшее количество хакеров сидит в киберпространстве США, а России в этом списке якобы и вообще нет.

Но это все истории для внутреннего потребителя. Байдену же придется говорить что-нибудь более конкретное по прошествии шести месяцев, которые президент США отвел Кремлю на прогресс в деле устранения киберугроз для Штатов со стороны России.

Ответные действия

Однако отсрочка не означает, что Вашингтон и его союзники сидели и будут сидеть сложа руки.

Незадолго до саммитов в Корнуолле, Брюсселе и Женеве Томас Хальденванг, глава Федерального ведомства по охране конституции Германии, также не раз становившейся жертвой российских хакеров, в интервью Welt am Sonntag констатировал, что российские спецслужбы в ФРГ действуют все жестче и грубее. Их методы напоминают методы времен холодной войны.

И судя по вчерашним пресс-конференциям, США и Россия действительно фактически находятся сегодня в состоянии холодной войны.

А это подразумевает резкую активизацию контрразведки США и ее европейских друзей. Что мы можем наблюдать еще с весны.

Важно: Новый раунд войны спецслужб. Как Москву наказывают за шпионаж в Европе

Так, 18 марта в Софии были задержаны шесть человек по подозрению в шпионаже в пользу России. 31 марта в Италии "повязали" капитана ВМС Вальтера Бьйоте, сливавшего ценные сведения так называемому российскому дипломату.

5 мая в Польше задержан 43-летний мужчина, передававший российским спецслужбам данные о военных организациях в стране.

10 июня, за день до старта саммита "Группы семи", польское Агентство внутренней безопасности взяло еще одного потенциального шпиона Януша Н., тесно связанного с пророссийской партией "Смена".

В тот же день Сейм Латвии дал добро на уголовное преследование бывшего министра иностранных дел, ныне депутата Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Через неделю по его делу задерживается еще один подозреваемый.

Весьма недвусмысленный месседж. У Москвы сейчас попросту земля под ногами горит.

И российские методы давления — нарушение воздушного пространства Дании и Эстонии перед саммитами — жуткий архаизм, который нельзя считать соизмеримым ответом на очередной раунд вскрытия Западом агентурной сети России. Как и на готовность США нанести мощные кибератаки непосредственно по президенту РФ и его близкому кругу.

Так что, если кибератаки инициировали действительно в спецслужбе Сергея Нарышкина, то он крепко "удружил" Путину, которому так и не стал преемником. И, определенно, намеренно — с целью обрушить в перспективе колосса на глиняных ногах.

Правда, колосс, падая может сокрушить всех тех, кто находится рядом. И даже до этого момента, скорее всего предпримет жесткие действия. Поэтому в обозримом будущем стоит ждать кадровых перестановок в России и эскалации внутриполитической борьбы.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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