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Под новые санкции ЕС попадет половина компаний из списка основных доноров бюджета

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  • 19.06.2021, 10:58
  • 7,206
Под новые санкции ЕС попадет половина компаний из списка основных доноров бюджета

Удар для режима будет очень чувствительным.

Под санкции Европейского союза, которые будут введены уже на следующей неделе, могут попасть 8 компаний из топ-15 доноров государственного бюджета, сообщает "Еврорадио".

Список основных налогоплательщиков среди публичных компаний публиковал тг-канал @lukanomika.

Если инсайды о предприятиях и сферах экономики, на которые будут наложены санкции, верны, то бюджет недосчитается в будущем крупных сумм. Так, только "Газпром-трансгаз Беларусь" за 2020-й заплатил 1,6 млрд налогов, гродненская табачная фабрика "Неман" — больше 1,1 млрд, а Мозырьский НПЗ — 882 миллиона.

При этом нет информации о налогах, которые оплачены рядом компаний, также в перспективе попадающих под санкции, в том числе "Бремино групп", "Логекс" и других.

Главы МИД стран ЕС планируют объявить новые санкции уже 21 июня. А 24 июня возможно решение по секторальным санкциям.

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