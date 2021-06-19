Под новые санкции ЕС попадет половина компаний из списка основных доноров бюджета 6 19.06.2021, 10:58

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Удар для режима будет очень чувствительным.

Под санкции Европейского союза, которые будут введены уже на следующей неделе, могут попасть 8 компаний из топ-15 доноров государственного бюджета, сообщает "Еврорадио".

Список основных налогоплательщиков среди публичных компаний публиковал тг-канал @lukanomika.

Если инсайды о предприятиях и сферах экономики, на которые будут наложены санкции, верны, то бюджет недосчитается в будущем крупных сумм. Так, только "Газпром-трансгаз Беларусь" за 2020-й заплатил 1,6 млрд налогов, гродненская табачная фабрика "Неман" — больше 1,1 млрд, а Мозырьский НПЗ — 882 миллиона.

При этом нет информации о налогах, которые оплачены рядом компаний, также в перспективе попадающих под санкции, в том числе "Бремино групп", "Логекс" и других.

Главы МИД стран ЕС планируют объявить новые санкции уже 21 июня. А 24 июня возможно решение по секторальным санкциям.

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