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«Дальше Лукашенко будет еще больнее — и очень скоро»

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  • 19.06.2021, 12:32
  • 12,426
«Дальше Лукашенко будет еще больнее — и очень скоро»

Лучше уйти, чем рыть окопы и молиться.

Итак, что в черном ящике? Точнее в 4-м пакете санкций.

Поздравляем всех контрабандистов, доигрались: «Сохра», «Глобалксатом», «Логэкс», «Бремино», «Новая нефтяная компания». Два промышленных предприятия, которые грабят рабочих, продавая продукцию через «прикормленных» посредников и требуя откат за каждую единицу техники, - МАЗ и БелАЗ. Кстати, это еще и наказание за репрессии в отношении рабочих, которые всего лишь вспомнили, что они не рабы, а захотели воспользоваться своим правом на забастовку, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Фамилии в списке тоже знатные. Тут и Олексин, и Зайцев, и Тетерин с семейством Лукашенко. Это далеко не все, кто попал в список, и далеко не конец санкционной истории.

Время на то, чтобы все это предотвратить, было. 4-й пакет - последнее предупреждение. Дальше будет еще больнее и очень скоро - пока достаточно того, что на основании открытых источников о 5-м пакете. И даже это можно предотвратить, ведь требования не изменились по сути:

- освобождение всех политзаключенных в широком смысле этого слова с полной реабилитацией и компенсацией ущерба;

- привлечение к ответственности виновных в насилии над мирными гражданами, фальсификации выборов и прочих злодеяниях, основанных на «вы же все понимаете»;

- новые выборы президента и парламента с новым ЦИКом без семьи и представителей хунты под международным наблюдением.

Изменилось только одно - диалог с террористом невозможен, поэтому - выполнение требований без торговли политзаключенными и имитации конституционных реформ.

Война со своим народом всегда заканчивается одинаково - проигрышем диктатора. И в Европе это происходит намного быстрее, чем в других регионах.

А на неделе нас ждет еще расследование ИКАО и, возможно, последнее китайское предупреждение - им точно секторальные санкции не в масть.

Лучше уйти, чем рыть окопы и молиться.

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