Хабаровск вышел на митинг в поддержку политзаключенных

Хабаровск вышел на митинг в поддержку политзаключенных1
- 19.06.2021, 13:51
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В российском городе снова начались акции протеста.
В российском Хабаровске прошел согласованный митинг в поддержку политзаключенных, в том числе арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
Об этом «МБХ медиа» сообщил местный журналист Андрей Пастухов.
«Митинг был согласованный, причем заявителем пришлось через суд этого добиваться в двух инстанциях. 1500 человек — со стороны организаторов закон нарушен не был», — сказал Пастухов.
По данным «ОВД-Инфо», после митинга полиция задержала женщину. «Однако точная причина задержания и имя задержанной нам неизвестны», — сказано в телеграм-канале правозащитного проекта.
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и арестовали 9 июля, через несколько дней президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Главой Хабаровского края временно назначили экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.
После этого в Хабаровске начались протесты, которые шли более 100 дней подряд. Фургалу предъявили обвинение в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Сам бывший глава региона отрицает свою вину и считает уголовное дело политически мотивированным.