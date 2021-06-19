Хабаровск вышел на митинг в поддержку политзаключенных 1 19.06.2021, 13:51

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В российском городе снова начались акции протеста.

В российском Хабаровске прошел согласованный митинг в поддержку политзаключенных, в том числе арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Об этом «МБХ медиа» сообщил местный журналист Андрей Пастухов.

«Митинг был согласованный, причем заявителем пришлось через суд этого добиваться в двух инстанциях. 1500 человек — со стороны организаторов закон нарушен не был», — сказал Пастухов.

По данным «ОВД-Инфо», после митинга полиция задержала женщину. «Однако точная причина задержания и имя задержанной нам неизвестны», — сказано в телеграм-канале правозащитного проекта.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и арестовали 9 июля, через несколько дней президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Главой Хабаровского края временно назначили экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

После этого в Хабаровске начались протесты, которые шли более 100 дней подряд. Фургалу предъявили обвинение в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Сам бывший глава региона отрицает свою вину и считает уголовное дело политически мотивированным.

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