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Армия Литвы готова выставить заслон от наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси

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  • 19.06.2021, 14:35
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Армия Литвы готова выставить заслон от наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси

Вооруженные силы страны находятся в постоянной готовности.

Литовская армия готова в случае критической ситуации участвовать в защите страны от проникновения через границу нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Об этом в субботу агентству ELTA заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, пишет сайт «ТАСС»

«Вооруженные силы находятся в постоянной готовности, что является важным фактором, поэтому при возникновении необходимости организовать прикрытие границы, армия направит на это дополнительные ресурсы», - сказал он.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во вторник заявила, что в случае ухудшения ситуации с нелегальной миграцией, которая в настоящее время, по ее оценке, находится под контролем, включается план Б с объявлением экстремальной ситуации, а при самом критическом варианте активируется защита границы с использованием армии.

С начала текущего года Литва столкнулась с большим потоком нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Задержано более 400 лиц (в основном из стран Азии), что в пять раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны. Граница с Беларусью (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.

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