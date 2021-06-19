закрыть
19 июня 2021, суббота, 15:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали лучшую ягоду для снижения уровня холестерина в крови

1
  • 19.06.2021, 14:46
  • 5,018
Медики назвали лучшую ягоду для снижения уровня холестерина в крови

Этот продукт также позволят быстро уменьшить веса тела и скопления жира на животе.

Ученые из Университета Мичигана решили подробнее изучить полезные свойства вишни.

Исследование они проводили на здоровых людях 18-25 лет, которые за 12 часов до этого съели половину или целую чашку замороженной вишни. Анализы показали значительное увеличение у них уровней антиоксидантов в крови, в особенности антоцианинов, сообщает medicina.ua.

По словам биологов, вишня повышает антиокислительную оборону организма, увеличивая активность и защитные функции полезных веществ, что в первую очередь благотворно сказывается на работе кровеносной системы.

Предполагается, что умеренное количество вишни в рационе питания (свежей или замороженной) позволяет снизить факторы риска и для сердечно-сосудистых болезней, сократить уровень холестерина и насыщенных жиров в крови, а также на 14% уменьшить веса тела и скоплений жира на животе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин