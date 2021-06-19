закрыть
19 июня 2021, суббота, 18:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Белостока: Белорусский народ заслуживает другой, новой Беларуси

  • 19.06.2021, 17:10
  • 1,240
Президент Белостока: Белорусский народ заслуживает другой, новой Беларуси

Каждый диктатор живет в страхе.

- Мы, поляки, люди, которые уже на протяжении 30 лет имеем демократию, не соглашаемся с диктатурой, с тем, что выборы в Беларуси были наглым способом сфальсифицированы, - говорит президент Белостока Тадеуш Трускаляский. Об этом сообщает «Радыё Рацыя».

Он отметим, что каждый режим держится за свою власть, и каждый диктатор живет в страхе:

- Белорусский народ заслуживает другой, новой Беларуси, и этого им желаю, - добавил президент Белостока.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин