Президент Белостока: Белорусский народ заслуживает другой, новой Беларуси 19.06.2021, 17:10

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Каждый диктатор живет в страхе.

- Мы, поляки, люди, которые уже на протяжении 30 лет имеем демократию, не соглашаемся с диктатурой, с тем, что выборы в Беларуси были наглым способом сфальсифицированы, - говорит президент Белостока Тадеуш Трускаляский. Об этом сообщает «Радыё Рацыя».

Он отметим, что каждый режим держится за свою власть, и каждый диктатор живет в страхе:

- Белорусский народ заслуживает другой, новой Беларуси, и этого им желаю, - добавил президент Белостока.

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