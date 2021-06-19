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В Москве горит склад пиротехники возле стадиона «Лужники»: видео

  • 19.06.2021, 18:06
В Москве горит склад пиротехники возле стадиона «Лужники»: видео

Огонь со склада перекинулся и на соседнее здание.

Склад пиротехники загорелся на Лужнецкой набережной в Москве, взрываются петарды. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард", - сказал источник.

Огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание, площадь пожара составляет 150 кв. м.

"По предварительным данным, площадь пожара - 150 кв. м. Огонь перекинулся на соседнее здание", - сказал собеседник агентства. По его данным, пожару присвоен второй из пяти номер сложности.

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