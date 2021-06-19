Папа Римский признал героические добродетели одного из основателей Евросоюза и НАТО 19.06.2021, 21:12

Фото: Reuters

Это первый шаг к канонизации.

Папа Франциск подписал указ о признании "героических добродетелей" Робера Шумана - французского политика, которого многие считают основателем институтов единой Европы. Это может стать первым шагом к канонизации политика Католической церковью, передает ВВС.

Шуман получает статус "досточтимого". Для того чтобы его причислили к лику блаженных, церковь должна признать, что он сотворил чудо. Чтобы политика признали святым, необходимо будет подтвердить еще одно чудо.

Шуман, скончавшийся в 1963 году, сыграл ключевую роль в создании современных европейских институтов.

Политик, занимавший посты премьер-министра и министра иностранных дел Франции в ранние послевоенные годы, был глубоко верующим католиком.

Шуман родился в Люксембурге в 1886 году, но позже стал гражданином Франции. В 1940 году после оккупации Франции Германией, его арестовало гестапо, однако Шуману удалось бежать. До конца второй мировой войны он скрывался.

После войны Шуман был 132-м премьер-министром и 187-м главой министерства иностранных дел Франции. В 1950 году, 9 мая, он представил документ, впоследствии названный его именем - в декларации Шумана предлагалось объединить угольную и сталелитейную промышленность нескольких европейских стран, чтобы избежать конфликтов между ними в будущем. Сегодня в Европе 9 мая отмечается как "день Европы" именно благодаря декларации Шумана.

В 1951 году Франция, западная Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали Парижский договор, создав Европейское объединение угля и стали. В 1957 году этот союз преобразовался в Европейское экономическое сообщество, а в 1993 - в Европейский союз.

Кроме того Шуман в 1949 году приложил руку к созданию НАТО и был первым президентом Европейской парламентской ассамблеи - предшественницы Европарламента. Когда он покинул этот пост, Шуману присвоили почетный титул "Отец Европы".

В прошлом году, на 70-ю годовщину декларации Шумана, Папа Римский Франциск заявил, что именно она "привела к долгому периоду мира и стабильности, который мы переживаем сегодня."

Канонизации Шумана уже много лет добиваются прихожане церкви французского города Мец и расположенная в городе частная организация Институт Святого Бенедикта. После признания его "героических добродетелей" его могут причислить к лику блаженных, но для этого церковь должна официально признать, что молитвы, посвященные Шуману после его смерти, привели к чуду. Факт чуда должен подкрепляться доказательствами.

Как правило, признанному "блаженным" человеку для полной канонизации необходимо, чтобы вознесенные ему молитвы стали причиной второго чуда - тогда покойный объявляется святым.

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