«Белавиа» прокомментировала экстренную посадку борта Хургада — Минск в Краснодаре

«Белавиа» прокомментировала экстренную посадку борта Хургада — Минск в Краснодаре1
- 2.06.2021, 11:51
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Пассажиров отправили в Минск на резервном самолете.
В компании «Белавиа» прокомментировали экстренную посадку борта Хургада — Минск в Краснодаре, которая произошла сегодня ночью:
«Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре. «Белавиа» оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск на резервном самолете».