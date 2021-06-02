«Белавиа» прокомментировала экстренную посадку борта Хургада — Минск в Краснодаре 1 2.06.2021, 11:51

4,330

Пассажиров отправили в Минск на резервном самолете.

В компании «Белавиа» прокомментировали экстренную посадку борта Хургада — Минск в Краснодаре, которая произошла сегодня ночью:

«Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре. «Белавиа» оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск на резервном самолете».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».