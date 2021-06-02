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«Белавиа» прокомментировала экстренную посадку борта Хургада — Минск в Краснодаре

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  • 2.06.2021, 11:51
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«Белавиа» прокомментировала экстренную посадку борта Хургада — Минск в Краснодаре

Пассажиров отправили в Минск на резервном самолете.

В компании «Белавиа» прокомментировали экстренную посадку борта Хургада — Минск в Краснодаре, которая произошла сегодня ночью:

«Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре. «Белавиа» оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск на резервном самолете».

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