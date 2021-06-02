Турецкая лира рухнула до исторического минимума 5 2.06.2021, 14:38

4,218

Предыдущий антирекорд был установлен неделю назад.

Валютный рынок Турции продолжает пикировать в пропасть на фоне крупных погашений внешнего долга, снижения притока туристов и новых заявлений президента Реджепа Эрдогана о необходимости снижения процентных ставок в условиях двузначной инфляции, пишет finanz.ru.

На торгах в среду, 2 июня, курс турецкой валюты падал до 8,78 лиры за доллар, переписав исторический минимум, установленный всего неделю назад.

К 13.55 по минскому времени лира отыграла часть панического обвала и торгуется на отметке 8,61 за доллар, теряя, впрочем, 18% с начала года и оставаясь в топе слабейших валют развивающихся стран.

С начала 2020 года курс доллар к лире подскочил на 44%, а за последние 10 лет вырос в 5,7 раза.

Волна девальвации разогнала инфляцию в Турции почти до 20%, но попытки центробанка охладить ее ужесточением денежной политики продолжают блокироваться Эрдоганом, который продвигает нетрадиционные экономические воззрения о том, что повышение ставок только ускоряет рост цен.

Свои взгляды Эрдоган вновь повторил накануне. «Я по-прежнему заявляю - нам, безусловно, нужно снизить процентные ставки», - сказал он в интервью государственной телекомпании TRT Haber.

«Для этого нам нужно увидеть июль и август, чтобы процентные ставки начали снижаться», - заявил Эрдоган, добавив, что смягчение денежной политик снимет бремя с инвестиций.

В 2018 году Эрдоган взял под свой контроль руководство центрального банка, предоставив себе право смещать и менять ключевых членов управляющего совета. С тех пор он отправил в отставку трех глав ЦБ, а на минувшей неделе уволил очередного зампреда регулятора.

В результате ЦБ Турции не может отреагировать повышением ставки на падение лиры по политическим причинам, это еще больше ускоряет инфляцию, реальная доходность турецких активов снижается, что опять же давит на курс - так ситуация замыкается в уже известный порочный круг, отмечает Тата Гозе, экономист Commerzbank.

Локально на курс лиры давят крупные выплаты внешнего долга, которые предстоят турецким банкам и компаниям в июне.

В общей сложности наступает срок погашения займов на 6,9 млрд долларов - максимальную сумму на ближайшие 10 месяцев.

Всего же краткосрочный внешний долг Турции в иностранной валюте превышает 180 млрд долларов, из которых две трети лежит на частном секторе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».