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Французский шинный гигант Michelin может прекратить работать с БМЗ

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  • 2.06.2021, 17:34
  • 11,004
Французский шинный гигант Michelin может прекратить работать с БМЗ
иллюстрационное Фото

Компания не хочет работать с предприятием, где нарушаются права человека.

Французская компания Michelin рассмотрит факты нарушения прав рабочих на БМЗ.

Об этом говорится в ответе компании, адресованном Профессиональному союзу беларусов в Великобритании (PUBB), пишет «Белорусы и рынок».

Michelin сообщает, что обратилась к французским и европейским профильным организациям (включая ETRMA, Европейскую ассоциацию производителей шин и каучуков) по вопросам прав человека на БМЗ.

Компания также проведёт внешний независимый аудит по правам работников, в рамках которого опросят рабочих, уволенных с БМЗ, включая тех, кто пытался создать независимый профсоюз.

В Michelin отметили, что в случае отрицательного заключения будет рассмотрен вопрос о прекращении отношений с БМЗ.

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