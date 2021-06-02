Французский шинный гигант Michelin может прекратить работать с БМЗ

Французский шинный гигант Michelin может прекратить работать с БМЗ7
- 2.06.2021, 17:34
- 11,004
Компания не хочет работать с предприятием, где нарушаются права человека.
Французская компания Michelin рассмотрит факты нарушения прав рабочих на БМЗ.
Об этом говорится в ответе компании, адресованном Профессиональному союзу беларусов в Великобритании (PUBB), пишет «Белорусы и рынок».
Michelin сообщает, что обратилась к французским и европейским профильным организациям (включая ETRMA, Европейскую ассоциацию производителей шин и каучуков) по вопросам прав человека на БМЗ.
Компания также проведёт внешний независимый аудит по правам работников, в рамках которого опросят рабочих, уволенных с БМЗ, включая тех, кто пытался создать независимый профсоюз.
В Michelin отметили, что в случае отрицательного заключения будет рассмотрен вопрос о прекращении отношений с БМЗ.