Lufthansa получила от РФ разрешения на полеты в обход Беларуси 2.06.2021, 20:32

Фотo: EPA

Германская авиакомпания получила разрешение сразу после того, как объявила о закрытии неба для самолетов РФ.

Германская авиакомпания Lufthansa получила от России все недостающие разрешения на осуществление рейсов из Москвы и Петербурга во Франкфурт-на-Майне и обратно. Об этом «Новой газете» сообщили в компании.

Lufthansa получила разрешения от Росавиации сразу после того, как Минтранс ФРГ заявил, что не будет согласовывать полеты российских авиакомпаний, пока Россия не одобрит новые маршруты.

«Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (вечером в среду) получила все недостающие разрешения на пассажирские рейсы в Россию. Вследствие этого мы не ожидаем отмен рейсов из Франкфурта в Москву (Домодедово) и Санкт-Петербург», — заявил представитель Lufthansa.

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