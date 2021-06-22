Дмитрий Болкунец: Решения, которые сейчас принимает Европа¸ очень быстро приближают конец режима Лукашенко 22.06.2021, 7:59

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Секторальные санкции могут иметь серьезные последствия для диктатуры в Беларуси.

В понедельник, 21 июня, министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обнародовали 4-й пакет санкций против чиновников, судей и представителей силовых ведомств Республики Беларусь, включая ближайшее окружение Лукашенко, а также против ряда юридических лиц. На сей раз под санкции попали средний сын Лукашенко – Дмитрий и жена его старшего сына Лилия, а также российский олигарх Михаил Гуцериев.

Всего в санкционном списке 86 физических и юридических лиц. Ожидается также, что до конца недели на саммите Евросоюза будет утвержден и ряд секторальных санкций.

Сегодня же, 21 июня, в координации с Европейской службой внешних связей, с совместным заявлением, осуждающим продолжающиеся нарушения прав человека, фундаментальных свобод и международного права со стороны режима Лукашенко в Беларуси выступили правительства США, Канады и Великобритании.

В специальном заявлении по этому поводу, Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций в отношении 46 белорусских официальных лиц в связи с их причастностью к подрыву демократических институтов Беларуси.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список 16 физических и пять юридических лиц, которые «причинили вред народу Беларуси своей деятельностью после фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 г. и последующими жестокими репрессиями в отношении протестующих, журналистов и политической оппозиции».

Cобеседник Русской службы "Голоса Америки" политолог Дмитрий Болкунец –тоже считает, что предыдущие европейские санкции не оказывали существенного влияния на минский режим. "Четвертый пакет санкций – более сильный, туда попали и некоторые флагманы белорусской экономики, ряд новых лиц, в том числе – так называемые "кошельки Лукашенко". И в этой связи хочу отметить попадание в этот список российского гражданина Михаила Гуцериева. Это – очень важный сигнал для российской политической и бизнес-элиты, что иметь дело с Лукашенко не стоит, иначе можно иметь проблемы (во взаимоотношениях в Западом - А.П.). То есть, Лукашенко стал токсичным политиком", - подчеркивает Болкунец.

Эксперт также напоминает, что в недавнем прошлом "большим любителем погостить у Лукашенко" был председатель правления Сбербанка России Герман Греф. И допустил, что теперь у Грефа исчезнет желание находиться вблизи от Лукашенко и тем более –фотографироваться с ним. "Я также ожидаю, что в четверг - пятницу на саммите ЕС будет утвержден пятый пакет санкций, который, судя по публикуемым материалам, будет еще сильнее. И секторальные санкции, которые Европа готова ввести против режима Лукашенко, могут иметь серьезные экономические последствия для устойчивости режима. , – полагает он. И отмечает: "На мой взгляд, те решения, которые сейчас принимает Европа¸ очень быстро приближают конец режима Лукашенко. Я думаю, что он сейчас находится в очень сложной ситуации – с одной стороны на него оказывает давление Запад, с другой стороны от него – необъятная Россия, которая готова принять его со своими интеграционными проектами. Но для России интеграция с Лукашенко будет означать попадание в большой санкционный список. И я думаю, вряд ли кто-то в руководстве России в этом заинтересован".

Отвечая на вопрос, что еще Европа могла бы сделать для поддержки гражданского общества Беларуси, политолог заметил, что было бы полезно предоставить еще больше возможностей для белорусских студентов поступить в европейские университеты. "Нужно дать им больше квот, чтобы ребята могли таким образом устроить бойкот университетам Беларуси и поехать учиться в Европу. Ведь в белорусских вузах отчисляют студентов и преподавателей из-за их политических взглядов", – завершил свой комментарий Дмитрий Болкунец.

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