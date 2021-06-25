Таракана нужно бить прямо в темечко 4 Артем Черников

25.06.2021, 12:46

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Артем Черников

Для колхозного режима не может быть больше никаких хороших новостей.

18 июня лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» крайне спорный пост, который разозлил многих рабочих, состоящих в независимом профсоюзе. Приведу одну конкретную цитату: «Хорошая новость для режима – он избежал параграфа 33 МОТ»

Это значит только то, глава БКДП препятствует санкциям и делает это непонятно в чьих интересах. Не было никакого голосования рабочих, поддерживают они санкции от МОТ или нет. Решение было принято совместно с международным профсоюзным движением.

В то время, когда все белорусы с надеждой уповают на максимально жесткие санкции, ради скорейшего выздоровления нашей любимой страны, так называемые лидеры пытаются усидеть на двух стульях.

Фразу «ни вашим, ни нашим» уже давным давно надо забыть. Чтобы прогнать колхозную хунту необходима максимальная концентрация сил как белорусских диаспор (которые во многом и добивались этих санкций), так и всех независимых организаций.

В ответ на пытки и репрессии, на судилища над невиновными людьми, нельзя давать никаких «хороших новостей» узурпатору и его прихлебателям. Как не пытайся заткнуть дуло автомата цветами, оно все равно выстрелит.

Действовать нужно точечно и бить по диктатору в его лысое темечко. Я верю в наш сильный народ. Мнение рабочих — санкциям быть.

Артем Черников, активист рабочего движения, специально для «Баста!»

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