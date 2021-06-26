У берегов Кипра появился караван летающих «кораблей-призраков» 2 26.06.2021, 10:16

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Необычное явление успели сфотографировать.

Перед глазами изумленных отдыхающих проплыл караван кораблей-призраков.

Редчайшее природное явление на побережье Кипра, которое очевидцы наблюдали в середине июня, попало на фото и восхитило пользователей соцсетей. Об этом пишет Daily Mail.

В середине июня посетители пляжа у залива Акротири, неподалеку от Лимассола, стали свидетелями невероятной картины – недалеко от берега над водой парили, не касаясь поверхности моря, три круизных лайнера.

Среди наблюдавших за оптической иллюзией оказался фотограф Михалис Майкл – он успел заснять «летящие» корабли-призраки и выложил уникальные фото в Twitter.

«Такие магические миражи возникают из-за погодных условий, – объяснил автор снимков. – Это так называемая инверсия температуры, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним – более теплый воздух».

Отметим, что такой эффект называется фата-моргана, или верхний мираж. Это сложное оптическое явление, которое возникает, когда в нижних слоях атмосферы из-за разницы температур образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности. Свое название получило в честь персонажа английских легенд Феи Морганы.

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