Экономику Беларуси ждут серьезные испытания 27.06.2021, 9:06

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Ситуация изменится очень сильно.

ЕС ввел персональные и экономические секторальные санкции против Беларуси. США объявили о возобновлении санкций против белорусских госкомпаний, а также об их возможном усилении.

В передаче «Умные люди» на youtube канале «Белорусы и рынок» своим мнением о последствиях санкций для экономики поделились старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб и экономист и публицист Лев Марголин.

Вадим Иосуб обратил внимание на то, что предыдущие американские санкции были формальной реакцией Запада на нарушения на выборах в Беларуси.

По мнению аналитика, сейчас эмоциональная вовлеченность США, ЕС и других стран, таких как Канада и Великобритания, более высокая, чем это было в 2006 году, и, возможно, они не столь формально будут относиться к своим же санкциям:

— Вообще, мне кажется, вопрос не очень однозначный. Американская финансовая разведка — достаточно серьезный орган. Конечно, можно создавать предприятия-посредники, можно создавать схемы для платежей, но, опять же, эти схемы легко выявить. Возникает вопрос: будет ли желание и политическая воля у Запада не давать Беларуси возможностей обходить санкции, или они будут смотреть на это сквозь пальцы?

Сейчас ситуация изменится очень сильно, считает эксперт. Речь идет о таких глубоких санкциях, с которыми Беларусь до истории с самолетом Ryanair не сталкивалась. Эффект от санкций будет «очень существенным, но почувствуем мы его, скорее всего, через квартал или два». А вообще экономику Беларуси ждут серьезные испытания, сделал прогноз Вадим Иосуб.

По оценкам Льва Марголина в случае жестких санкций и их соблюдения экономика Беларуси может потерять до 10% ВВП.