закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 9:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономику Беларуси ждут серьезные испытания

  • 27.06.2021, 9:06
  • 2,664
Экономику Беларуси ждут серьезные испытания

Ситуация изменится очень сильно.

ЕС ввел персональные и экономические секторальные санкции против Беларуси. США объявили о возобновлении санкций против белорусских госкомпаний, а также об их возможном усилении.

В передаче «Умные люди» на youtube канале «Белорусы и рынок» своим мнением о последствиях санкций для экономики поделились старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб и экономист и публицист Лев Марголин.

Вадим Иосуб обратил внимание на то, что предыдущие американские санкции были формальной реакцией Запада на нарушения на выборах в Беларуси.

По мнению аналитика, сейчас эмоциональная вовлеченность США, ЕС и других стран, таких как Канада и Великобритания, более высокая, чем это было в 2006 году, и, возможно, они не столь формально будут относиться к своим же санкциям:

— Вообще, мне кажется, вопрос не очень однозначный. Американская финансовая разведка — достаточно серьезный орган. Конечно, можно создавать предприятия-посредники, можно создавать схемы для платежей, но, опять же, эти схемы легко выявить. Возникает вопрос: будет ли желание и политическая воля у Запада не давать Беларуси возможностей обходить санкции, или они будут смотреть на это сквозь пальцы?

Сейчас ситуация изменится очень сильно, считает эксперт. Речь идет о таких глубоких санкциях, с которыми Беларусь до истории с самолетом Ryanair не сталкивалась. Эффект от санкций будет «очень существенным, но почувствуем мы его, скорее всего, через квартал или два». А вообще экономику Беларуси ждут серьезные испытания, сделал прогноз Вадим Иосуб.

По оценкам Льва Марголина в случае жестких санкций и их соблюдения экономика Беларуси может потерять до 10% ВВП.


популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников